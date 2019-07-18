Hayrabolu Belediyesinin "WhatsApp İletişim Hattı" hizmete girdi
TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesince oluşturulan "WhatsApp İletişim Hattı" hizmet vermeye başladı.Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan’ın talimatıyla vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve taleplere daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla "WhatsApp İletişim Hattı" kuruldu.Vatandaşların...
TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesince oluşturulan "WhatsApp İletişim Hattı" hizmet vermeye başladı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan’ın talimatıyla vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve taleplere daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla "WhatsApp İletişim Hattı" kuruldu.
Vatandaşların sorunlarına daha çabuk çözüm bulunması amacıyla kurulan "0543 379 59 59" numaralı hat hizmete girdi.
WhatsApp iletişim hattına vatandaşlardan gelen şikayetler ilgili birimlere sevk edilip sorunlara kısa sürede çözüm bulunması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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