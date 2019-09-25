Hayrabolu'da bağışçıların desteğiyle kütüphane açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde kitap bağışçılarının destekleriyle, "Atatürk Gönüllüleri Sait Esircan Kütüphanesi" açıldı.



Hayrabolu Belediyesi Hüseyin Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Osman İnan, kütüphanenin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnan, şöyle konuştu:



"Atatürk gibi bir deha ile ilçemizin eğitim tarihinde müstesna bir yeri olan Sait Esircan hocamızın isminin kütüphanemize verilmesi çok anlamlı olmuştur. Bizler ilk emri 'oku' olan bir dinin mensupları, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen bir Ata'nın torunlarıyız. Daima okuyarak, araştırarak, en doğruya ulaşmak, milletimize ve insanlığa faydalı birer birey olmak, en büyük hedefimiz olmalıdır."



Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Platformu Onursal Başkanı Sedat Kaplan da kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun, Şakir Tasar, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





Kaynak: AA