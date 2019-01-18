Hayrabolu’da karne heyecanı
TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 668 öğrenci karne aldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, Gazi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde,...
TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 668 öğrenci karne aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, Gazi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin heyecanını kendisinin de yaşadığını belirterek, sorunsuz bir eğitim yılını geride bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yavuz Özer, Mehmet Gürbüz ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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