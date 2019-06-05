Hayrabolu’da mesire alanında temizlik çalışması

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde, mesire alanlarında belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.



Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin havaların ısınmasıyla vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesirelik alanlarda temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.



Mesirelik alanlara giden yolların süpürülerek yıkandığını belirten İnan, "Halkımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir ortamda pikniklerini yapmaları için uğraş veriyoruz. Havaların ısındığı bu günlerde halkımız piknik alanlarına akın ediyor. Bizler de halkımızın daha güzel, daha yeşil ve huzurlu bir ortamda pikniklerini yapabilmeleri için gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.







Kaynak: AA