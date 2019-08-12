Hayrabolu'da yangın TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı.Alınan bilgiye göre, Yörgüç Mahallesi merasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.Yangından...

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 2 bin dönüm meralık alan yandı. Alınan bilgiye göre, Yörgüç Mahallesi merasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Yangından 2 bin dönümlük meralık alan etkilendi.

Kaynak: AA



