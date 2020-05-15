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Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.Büyükkarakarlı Mahallesi'ndeki derede balık ölümleri yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olmuş balıklar ve deredeki sudan örnek...

Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükkarakarlı Mahallesi'ndeki derede balık ölümleri yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olmuş balıklar ve deredeki sudan örnek alarak Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.

Bu arada derenin üzerindeki ölü balıklar dikkati çekti.

Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: AA

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