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  3. Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tatil pozları ile nefesleri kesti. Siyah mayosu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Geyik'e övgüler yağdı.

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

Ekranların fenomen dizisi Arkak Sokaklar'ın Zeliş'i plaj pozlarıyla ortalığın tozunu attırdı. Yıllardır ekranlarda olan dizide Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik resmen Türkiye'nin gözü önünde büyüdü. Küçük bir çocukken karşımıza çıkan Yüsra Geyik, şimdilerde mankenlere taş çıkaran bir genç kadın oldu.

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

Fit vücudu ve esmer teni ile beğeni toplayan Geyik, plaj pozlarıyla yıktı geçti. Diziden sonra tatil için soluğu Cunda'da alan güzel oyuncu siyah mayosu ile büyülerken, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yüsra Geyik'in paylaşımlarına ise sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüler yağdı.

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

KUSURSUZ FİZİĞİ İLE HAYRAN BIRAKTI

Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı. Düzgün fiziği ile hayran bırakan Geyik'e hayranları "Adeta kuğu gibisin" yorumunu yaptı.

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

Geyik, Arka Sokaklar'a şu sözlerle veda etmişti: "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- 'yaşar' olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım."

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

"Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi."

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

"En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çok da biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o 'can'da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum."

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti
"Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum."

Hayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçtiHayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçtiHayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçtiHayran kalmamak elde değil! Arkak Sokakların Zelişi Yüsra Geyikten nefes kesen pozlar| Siyah mayosuyla yıktı geçti

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