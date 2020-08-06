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  3. Hayranları merak ediyordu! Ünlü oyuncu beyaz perdeden uzaklaşmasının sebebini ilk kez açıkladı

Hayranları merak ediyordu! Ünlü oyuncu beyaz perdeden uzaklaşmasının sebebini ilk kez açıkladı

Hollywood'da bir döneme damga vuran Cameron Diaz, beyaz perdeden uzaklaşmasının sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayranları merak ediyordu! Ünlü oyuncu beyaz perdeden uzaklaşmasının sebebini ilk kez açıkladı 1110

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, beyaz perdeden uzaklaşmasının sebeplerini açıkladı.
 