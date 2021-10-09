Hayranları şoke oldu! Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından ' öldü' paylaşımı yapıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Son dakika... Şarkıcı Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Parlak'ın paylaşımını görenler şoke olurken arkadaşı Neslim Güngen'ün Parlak'ın telefonunun çalındığını belirterek, öldüğü haberlerini yalanladı.
Son dakika... Şarkıcı Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Sevgili; Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu paylaşımı görenler şaşkınlık yaşarken gerçek ortaya çıktı. Parlak'ın telefonunun çalındığı ifade edildi.
TELEFONUN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Parlak'ın arkadaşı Neslim Güngen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yalan habermiş arkadaşlar. Elim ayağım taş kesti. Telefonu çalınmış. Şimdi Sakarya şubesine ulaştım oradaki bayandan aldığım bilgiye göre canım Banum gayet iyiymiş. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.