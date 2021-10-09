Hayranları şoke oldu! Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından ' öldü' paylaşımı yapıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Son dakika... Şarkıcı Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Sevgili; Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu paylaşımı görenler şaşkınlık yaşarken gerçek ortaya çıktı. Parlak'ın telefonunun çalındığı ifade edildi.

TELEFONUN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Parlak'ın arkadaşı Neslim Güngen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yalan habermiş arkadaşlar. Elim ayağım taş kesti. Telefonu çalınmış. Şimdi Sakarya şubesine ulaştım oradaki bayandan aldığım bilgiye göre canım Banum gayet iyiymiş. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.