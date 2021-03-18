Hayranlarından Demet Özdemir'e doğum günü sürprizi! Kenya'da adına okul yaptırdılar!

Geçen ay 29. yaş gününü kutlayan Demet Özdemir'e hayranları tarafından asla unutamayacağı türden bir hediye geldi.

KENYA'DA ADINA OKUL AÇILDI

Demet Özdemir'in hayranları, Özdemir adına topladıkları bağışlarla Kenya'daki çocuklar için anaokulu yaptırdı.

Rol aldığı yapımlar ile hem yurt içinde hem de yurt dışında adını geniş kitlelere duyuran Demet Özdemir, hayranlarının bu hareketi karşısında gözyaşlarına boğuldu.