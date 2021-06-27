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  3. Hayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğ'dan vatandaşlara aşı olun çağrısı

Hayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğ'dan vatandaşlara aşı olun çağrısı

Ülkemizde en beğenilen oyuncular arasında yer alan ve başarılı performanslarının yanı sıra yakışıklılığı ile de kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ, aşılama kampanyasına destek verdi. Tatlıtuğ'un aşı çağrısı yaptığı videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Hayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğ'dan vatandaşlara aşı olun çağrısı

Aşı karşıtlığının önlenebilmesi için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'da vatandaşlara çağrıda bulundu.  Pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında ön yargıların kırılması adına sık sık uyarılar yapılıyor. Pandemiye karşı verilen mücadelede b aşarının yakalanması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının şart olduğunu vurgulayan uzmanlar vatandaşlara aşı çağrısında bulunuyor. Koronavirüse karşı verilen mücadelenin kazanılması için ünlü isimlerden de aşılama çalışmalarına destek veriliyor.

Hayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğdan vatandaşlara aşı olun çağrısı

"ASIL HAYRAN OLUNMASI GEREKENLER BİLİM İNSANLARI"

Fahrettin Koca son paylaşımı ile Kıvanç Tatlıtuğ'un videosunu paylaştı.  Kıvanç Tatlıtuğ konuşmasında aşı olma çağrısı yaparak, sağlık çalışanlarının önemine değindi. Tatlıtuğ şu ifadeleri kullandı: "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım."

Aşılama çağrısı yaparak, aşı olmanın önemine değinen sanatçılar ve ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak, takipçileri de önerilerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tweetter hesabı üzerinde aşılamaya destek veren isimleri paylaşarak kampanyanın daha sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Hayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğdan vatandaşlara aşı olun çağrısıHayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğdan vatandaşlara aşı olun çağrısıHayranlarını bir kez daha mest etti! Kıvanç Tatlıtuğdan vatandaşlara aşı olun çağrısı

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