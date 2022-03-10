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Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Avustralya'nın Keith eyaletindeki Dukes Highway kara yolunda araçlarını kenara çeken bir çift kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Google'ın Haritalar uygulamasına yansıyan görüntüleri yeniden görenler şoke oldu. Güney Avustralya'nın Keith kasabasında 2013 yılında çekilmiş olan görüntülerde arabalarından inen bir çiftin kenara çektikleri aracının önünde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

YORUMLARI OKUYANLAR KENDİNDEN GEÇTİ

 Reddit platformunda Google Haritalar uygulaması kısmında yeniden ortaya çıkan görüntüler yeniden gündem olurken fotoğraflara yapılan yorumlar viral oldu. 

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"-En azından güvendeydiler ve kenara çekildiler!

-Utanmak yok!

-Lmao, Adelaide ve Melbourne arasında 8-9 kez arabayla o noktadan geçmiş olmalıyım.

-Güney Avustralya ile ilgili en iyi şey, oradaki otoyol!"

Ayrıca Reddit kullanıcılarının bir kısmı araçlarını köşeye çektikleri için çifti övdü.

Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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