Hayrete düşüren görüntü! Gündüz gözüyle kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler!

Google'ın Haritalar uygulamasına yansıyan görüntüleri yeniden görenler şoke oldu. Güney Avustralya'nın Keith kasabasında 2013 yılında çekilmiş olan görüntülerde arabalarından inen bir çiftin kenara çektikleri aracının önünde cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

YORUMLARI OKUYANLAR KENDİNDEN GEÇTİ

Reddit platformunda Google Haritalar uygulaması kısmında yeniden ortaya çıkan görüntüler yeniden gündem olurken fotoğraflara yapılan yorumlar viral oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"-En azından güvendeydiler ve kenara çekildiler!

-Utanmak yok!

-Lmao, Adelaide ve Melbourne arasında 8-9 kez arabayla o noktadan geçmiş olmalıyım.

-Güney Avustralya ile ilgili en iyi şey, oradaki otoyol!"

Ayrıca Reddit kullanıcılarının bir kısmı araçlarını köşeye çektikleri için çifti övdü.