Hayrettin Kurt kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Görevi ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde gçreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki Hayrettin Kurt kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

HAYRETTİN KURT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Samsun'da dünyaya gelen Hayrettin Kurt 41 yaşındadır. Hayrettin Kurt, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamasının ardından TBMM’de bir süre hukuk danışmanlığı yaptı.

Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik Uzmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dışilişkiler ve AB Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında I. Hukuk Müşaviri olarak görev alan Kurt, bu görevi sırasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

2018/11964 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak bir süre görev yaptıktan sonra 2018/108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atandı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı olarak da meslekî çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Uluslararası Gemi Sicili konulu yüksek lisans yapmış olup halen kamu hukuku alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

GÖREVİ NE?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hayrettin Kurt, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı son atamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı olan Harettin Kurt, evli ve bir çocuk babasıdır.