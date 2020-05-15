Hastaneye kaldırıldı! Hayrettin Mete silahlı saldırıya uğradı

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete'ye Kozluk Üçyol mevkinde iki kişi silahlı saldırıda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıya şahit olan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.