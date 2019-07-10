Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün beni!"

Galatasaray divan kurulu üyesi Hayri Kozak, ultrAslan taraftar grubunun yarın görülecek tedbir davasına gideceğini açıklaması üzerine, "Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün beni" dedi.

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraz için yarın yapılacak duruşmaya gitme kararı aldığını sosyal medyadan yaptığı bildiri ile açıkladı. Yapılan paylaşımda, "11 Temmuz'da Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı Galatasaray'ın yanında olduğumuzu ve bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde saat 10.30'da buluşuyoruz. Galatasaray taraftarı, Galatasaraylılığa yakışır şekilde yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacak" ifadeleri kullanıldı.

"Sıkıysa gelin, ben gidiyorum, öldürün beni"

Galatasaray'ın temmuz ayı divan toplantısı sırasında sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden olan Hayri Kozak, kürsüye çıkarak, ultrAslan'ın bu açıklamaları hakkında konuştu. Yarın mahkeme için oraya gideceğini açıklayan Kozak, "Buradaki taraftarlar oraya gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Hadi bakalım. Sıkıysa gelin. Bu konuyla doğrudan ilgili arkadaşlara söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Orada bir gün birine dayak atarlar ama bu camia onların yanına bırakmaz. Aklımızı başımıza alalım. Muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün beni. Bu nasıl iştir. Bunu gönderenlerin içinde beni çok iyi tanıyan yüzlerce kişi var. Onların çok sorunlu günlerinde onlarla sonuna kadar beraber olmuş insanım. Büyüklerine sorsunlar, benim kim olduğumuz anlarlar. Herhangi bir konu olursa doğrudan onlar sorumludur" diye konuştu.

Kaynak: İHA