MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda," Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi #AylinAlkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu açıklama sonrası vatandaşlar internet arama motorlarında Hayriye Aylin Alkutay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Ayata tutuklandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

HAYRİYE AYLİN ALKUTAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hayriye Aylin Alkutay, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları'nda yaşıyordu. Hayriye Aylin Alkutay'ın 2 ve 4 yaşında iki çocuğu vardı. 32 yaşındaki Alkutay, Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olarak görev yapıyordu.

HAYRİYE AYLİN ALKUTAY'I KİM ÖLDÜRDÜ? MUSTAFA AYATA TUTUKLANDI MI?

Hayriye Aylin Alkutay, güvenlik görevlisi olan eski eşi Mustafa Ayata tarafından 1 Aralık 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde çıkan tartışma sonucu vurularak öldürüldü.

Katil zanlısı Mehmet Ayata'nın emniyetteki ifadesinde, "Öğlen saatlerinde çocuklarımı gördüm. Akşam tekrar görmek istedim. Kayınbiraderlerim arza çıkarttı. Olay meydana geldi. Kendi kafama sıkacaktım yapamadım" dediği öğrenildi.

Mehmet Ayata, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.