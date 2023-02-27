Hayssam Zaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayssam Zaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayssam Zaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hayssam Zaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hayssam Zaki 27 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hayssam Zaki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayssam Zaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayssam Zaki'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Hayssam Zaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hayssam Zaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Union SG U19
1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97
Hayssam Zaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hayssam Zaki şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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