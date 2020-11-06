Hayvan barınağında sopa ve soğuk suyla işkence vakası! Sosyal medya ayağa kalktı

Ankara'da Sincan Hayvan Barınağı'nda bir görevlinin barınaktaki bir köpeğe yaptığı şiddet görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hayvanseverler tarafından yetkililerden, gereğinin yapılması için uyarıda bulunuldu.