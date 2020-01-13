Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen "Dogo Argentino" cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan ve domuz acısı olarak bilinen "Dogo Argentino" cinsi 3 köpek, 5 Ocak günü 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipleri, barındaki 3 köpeği çaldıkları tespit edilen M.B., M.C. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, köpekler barınağa teslim edildi.

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Kaynak: DHA