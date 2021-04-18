Hayvan deneyi yapan markalar 2021 | Hangi markalar hayvanlar üzerinde deney yapıyor?
Sosyal medyada gündem olan Save Ralph (Ralph'i kurtar) isimli kısa filmde hayvanlara, üzerlerinde deney yapılarak verilen zararın anlatılması üzerine hangi markaların hayvanlar üzerinde deney yaptığı merak konusu oldu. İşte ürünlerini çeşitli hayvanlar üzerinde deneyen markalar...
Milattan önceki dönemlere dek uzanan hayvanların denek olarak kullanılması durumu, günümüzde oldukça tepki toplayan ve hayvanlara verdiği zarar nedeniyle tasvip edilmeyen bir uygulama haline geldi. Özellikle sosyal medyada yayılan Save Ralph (Ralph'i kurtar) isimli kısa filmde, bir denek tavşanının ağzından seyircilere yansıtılan hikayenin ardından hayvanlar üzerinde deney yapan markalar merak konusu oldu. İşte Hayvan deneyi yapan markalar 2021 | Hangi markalar hayvanlar üzerinde deney yapıyor?
HAYVAN DENEYİ YAPAN MARKALAR 2021 | HANGİ MARKALAR HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPIYOR?
- Air Wick,
- Axe,
- Avon,
- Biotherm,
- Braun,
- Cacharel,
- Calgon,
- Carefree,
- Clear,
- Comfort,
- Dolce & Gabbana,
- Donna Karan,
- Dove,
- Durex,
- Estee Lauder,
- Febreze,
- Finish,
- Garnier,
- Gillette,
- Giorgio Armani,
- Glade,
- Head & Shoulders,
- Helena Rubinstein,
- Hugo Boss,
- Ivory,
- Johnson & Johnson,
- Kerastase,
- L'Oreal,
- L'Occitane,
- Lacoste,
- Lancome,
- Listerine,
- Lux,
- M.A.C.,
- Max Factor,
- Maybelline,
- Mr. Clean,
- Neutrogena,
- Nivea,
- Olay,
- Old Spice,
- Organix,
- Pampers,
- Pantene,
- Procter & Gamble,
- Purex,
- Ralph Lauren,
- Reckitt Benckiser,
- Schwarzkopf,
- Signal,
- Tommy Hilfiger,
- Vaseline,
- Vichy,
- Vicks,
- Victoria's Secret,
- Yves Rocher.
HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPMAYAN MARKALAR
- H&M Cosmetics
- Note
- Mustela
- Nyx
- Essence
- Gülşah
- Frosch
- The Body Shop
- Otacı
- Urban Care
- Tresan
- Wet’N’Wild
- Flormar
- Bingo
- Pastel
- Işıl
- Bebak
- Lee Stafford
- Sleepy
- Duru
- Beauty Blender
- Celenes
- DP
- Blade
- First Class
- Hask
- Alba Botanica
- Golden Rose
- NSPA
- Jack’n Jill
- Beyond
- Kiss My Face
- Jordin Natural
- Talya
- Ziaja
- Carrefour Eco Planet
- Arko
- Herbaderm
- Wishful
- Crystal Deodorant
- Zoya
- Abtira
- Farmacy
- Bore Minerals
- Pai
- Eyeko
- Bumble & Bumble
- Anastasia Beverly Hills
- NU-KA
- Becca
- Sante
- Klairs
- Make Up Academy
- Organic Natural Colors
- Petal Fresh
- Lush
- Affinage
- Bellissima
- Live Clean
- Amika
- Tarko Artnet
- Zao Organic
- Aromatica
- Hobby
- KIKO
- Pixi
- Naturtint
- Aveda
- Evy Baby
- The Ordinary
- Natracare
- Jasön
- Urtekram
- Beyond
- Farsalt
- Homemade Aromaterapi
- Emotion
- IGK
- Coola
- ELF
- Olivarrier
- Tarte
- Yes To
- The Balm
- Too Faced
- Organic Shop
- Jane Iredale
- Truly
- Body Fantasies
- Colour Freedom
- Youth To The People
- Cake Beauty
- Tints Of Nature
- Dr. Organic
- The Bearded Man Company
- Ecotools
- Cosrx
- The Purest Solutions
- Derma E
- Humble Co
- Cover FX
- I Heart Revolution
- Egyptian Magic
- Jefree Star
- Dr. Roebuck’s
- Hurrow
- Real Techniques
- Lanolips
- Schmidt’s Natural
- Humble Brush
- Kudra Cilt Besinleri
- Isntree
- Creightons
- Iunik
- Makeup Obsession
- KVD Vegan Beauty
- Logana
- Rovectin
- Skin&Lab
- Manic Panic
- Smashbox
- Marc Anthony
- Sol de Janeiro
- Milk
- Summer Fridays
- Maria Nila
- Superdrug
- Marrakesh
- Supergoop
- Miseca
- Gabrini
- Morfose
- ABC
- Mika For Earth
- AksuVital Softem
BİR MARKANIN HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPIP YAPMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Hayvan deneyleri yapmayan yüzlerce marka var. Bu markalara vegan, vejetaryen veya hayvan deneysiz sertifikaları veriliyor. Bu markalar hayvanlar üzerinde deney yapmadığı gibi, hayvan deneyleri yapmayan tedarikçiler ile birlikte çalışıyorlar. Peki hayvan deneyleri yapmayan markalar nasıl anlaşılıyor?
Hayvan deneyleri yapmayan markaların ürünlerinde yukarıdaki fotoğraftaki logolar yer alıyor. Ambalajlarında bu logolara sahip olan markalar kesinlikle hayvan deneyleri yapmıyor. Ayrıca hayvan deneysiz markaları akıllı telefonlar ile kontrol etmek de mümkün. Bunun için Deneysiz adlı uygulamayı veya benzerlerini kullanabilirsiniz.
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