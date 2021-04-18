Milattan önceki dönemlere dek uzanan hayvanların denek olarak kullanılması durumu, günümüzde oldukça tepki toplayan ve hayvanlara verdiği zarar nedeniyle tasvip edilmeyen bir uygulama haline geldi. Özellikle sosyal medyada yayılan Save Ralph (Ralph'i kurtar) isimli kısa filmde, bir denek tavşanının ağzından seyircilere yansıtılan hikayenin ardından hayvanlar üzerinde deney yapan markalar merak konusu oldu. İşte Hayvan deneyi yapan markalar 2021 | Hangi markalar hayvanlar üzerinde deney yapıyor?

HAYVAN DENEYİ YAPAN MARKALAR 2021 | HANGİ MARKALAR HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPIYOR?

Air Wick,

Axe,

Avon,

Biotherm,

Braun,

Cacharel,

Calgon,

Carefree,

Clear,

Comfort,

Dolce & Gabbana,

Donna Karan,

Dove,

Durex,

Estee Lauder,

Febreze,

Finish,

Garnier,

Gillette,

Giorgio Armani,

Glade,

Head & Shoulders,

Helena Rubinstein,

Hugo Boss,

Ivory,

Johnson & Johnson,

Kerastase,

L'Oreal,

L'Occitane,

Lacoste,

Lancome,

Listerine,

Lux,

M.A.C.,

Max Factor,

Maybelline,

Mr. Clean,

Neutrogena,

Nivea,

Olay,

Old Spice,

Organix,

Pampers,

Pantene,

Procter & Gamble,

Purex,

Ralph Lauren,

Reckitt Benckiser,

Schwarzkopf,

Signal,

Tommy Hilfiger,

Vaseline,

Vichy,

Vicks,

Victoria's Secret,

Yves Rocher.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPMAYAN MARKALAR

H&M Cosmetics

Note

Mustela

Nyx

Essence

Gülşah

Frosch

The Body Shop

Otacı

Urban Care

Tresan

Wet’N’Wild

Flormar

Bingo

Pastel

Işıl

Bebak

Lee Stafford

Sleepy

Duru

Beauty Blender

Celenes

DP

Blade

First Class

Hask

Alba Botanica

Golden Rose

NSPA

Jack’n Jill

Beyond

Kiss My Face

Jordin Natural

Talya

Ziaja

Carrefour Eco Planet

Arko

Herbaderm

Wishful

Crystal Deodorant

Zoya

Abtira

Farmacy

Bore Minerals

Pai

Eyeko

Bumble & Bumble

Anastasia Beverly Hills

NU-KA

Becca

Sante

Klairs

Make Up Academy

Organic Natural Colors

Petal Fresh

Lush

Affinage

Bellissima

Live Clean

Amika

Tarko Artnet

Zao Organic

Aromatica

Hobby

KIKO

Pixi

Naturtint

Aveda

Evy Baby

The Ordinary

Natracare

Jasön

Urtekram

Beyond

Farsalt

Homemade Aromaterapi

Emotion

IGK

Coola

ELF

Olivarrier

Tarte

Yes To

The Balm

Too Faced

Organic Shop

Jane Iredale

Truly

Body Fantasies

Colour Freedom

Youth To The People

Cake Beauty

Tints Of Nature

Dr. Organic

The Bearded Man Company

Ecotools

Cosrx

The Purest Solutions

Derma E

Humble Co

Cover FX

I Heart Revolution

Egyptian Magic

Jefree Star

Dr. Roebuck’s

Hurrow

Real Techniques

Lanolips

Schmidt’s Natural

Humble Brush

Kudra Cilt Besinleri

Isntree

Creightons

Iunik

Makeup Obsession

KVD Vegan Beauty

Logana

Rovectin

Skin&Lab

Manic Panic

Smashbox

Marc Anthony

Sol de Janeiro

Milk

Summer Fridays

Maria Nila

Superdrug

Marrakesh

Supergoop

Miseca

Gabrini

Morfose

ABC

Mika For Earth

AksuVital Softem

BİR MARKANIN HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPIP YAPMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hayvan deneyleri yapmayan yüzlerce marka var. Bu markalara vegan, vejetaryen veya hayvan deneysiz sertifikaları veriliyor. Bu markalar hayvanlar üzerinde deney yapmadığı gibi, hayvan deneyleri yapmayan tedarikçiler ile birlikte çalışıyorlar. Peki hayvan deneyleri yapmayan markalar nasıl anlaşılıyor?

Hayvan deneyleri yapmayan markaların ürünlerinde yukarıdaki fotoğraftaki logolar yer alıyor. Ambalajlarında bu logolara sahip olan markalar kesinlikle hayvan deneyleri yapmıyor. Ayrıca hayvan deneysiz markaları akıllı telefonlar ile kontrol etmek de mümkün. Bunun için Deneysiz adlı uygulamayı veya benzerlerini kullanabilirsiniz.

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