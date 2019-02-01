Hayvan dostları seyirci kalmadı

Sanatçı ve yazar Ömür Gedik, sokak hayvanları için Bursa'da sahneye çıktı. Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği işbirliğiyle Hayal Kahvesi'nde düzenlenen konsere ilgi yoğundu.

Sokak hayvanlarına yönelik projelerle adından sıkça söz ettiren, sanatçı ve yazar Ömür Gedik, Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği işbirliğiyle "Seyirci kalma" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen mama konserine katıldı. Elde edilen gelirin sokak hayvanları için kullanılacağı Hayal Kahvesi'ndeki konsere hayvan dostları ilgi gösterdi. Gedik'in seslendirdiği parçalarla konsere katılanlar hem eğlendi, hem de sokak hayvanları için bağışta bulunmuş oldu.

Konser salonunu dolduran kalabalığa teşekkür eden Gedik, "Nilüfer Belediyesi'nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu konuda birçok proje geliştiriyorlar, ayrıca kalıcı çözümler için çeşitli toplantılar, çalıştaylar düzenliyorlar. Zorlu kış şartlarında onlar için düzenlediğimiz bu etkinliğe verdiğiniz destek çok anlamlı" dedi.

Konsere katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, Akademi Veteriner Polikliniği yöneticisi Metin Kostik ve sokak hayvanları için gösterdiği duyarlılıktan dolayı Ömür Gedik'e teşekkür belgesi verdi.

Ömür Gedik'in sahne aldığı konserde elde edilen gelir sokak hayvanları için kullanılacak.

Kaynak: İHA