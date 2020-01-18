Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvan hastalıkları ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler Aralık ayı içerisinde 32 köy ve 4 mahalle olmak üzere toplamda 3 bin 215 hayvana aşı çalışması yapıldı.

İnsanların sağlığına etki edebilecek şekilde olan hayvanların hastalıkları ile ilgili Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 2019 Aralık ayı içerisinde 32 köy ve 4 mahallede 2 bin 487 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 31 köy 2 mahallede 676 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu ve 2 köyde 43 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca, Koruyucu olarak 5 köy ve 3 mahallede 9 köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimlerde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadı. Ayrıca hayvan pazarındaki hayvanların İl dışı hayvan nakil işlemleri de ekipler tarafından düzenli bir şekilde yapıldı.

Kaynak: İHA