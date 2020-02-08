İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon

ERZURUM'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon

ERZURUM'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, 2 ilçede 60 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi. 4 Şubat günü de Erzurum, Ağrı, Batman ve Muş'ta 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ağrı'da 1, Batman'da 5, Muş'ta 8 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. 4 şüpheli aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT