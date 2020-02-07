Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 tutuklama

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir çiftçinin ağılındaki 5 küçükbaşı çalan 3 hırsız, jandarma tarafından oluşturulan özel ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mergenli Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., hayvanlarına yem vermek için ağıla girdi. Ağılındaki 5 küçükbaşın çalındığını fark eden M.Ç, jandarmaya haber verdi. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili 6 kişilik özel ekip kuruldu. Başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerin M.Y., H.A, ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Ortaca ilçe merkezinde küçükbaşları bir kişiye satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda dana önceden Fethiye'de 8 adet keçinin ve Ortaca'da ise otomobil hırsızlıkları olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., tutuklanırken, H.A. ile Ş.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan 5 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA