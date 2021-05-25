Hayvan katliamları bitmiyor! Türkiye, hayvan hakları yasası için TBMM'den adım bekliyor

Türkiye son günlerde sessiz dostlarımız hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve öldürülmelerinin ciddi bir yaptırımı bulunmuyor. Her fırsatta hayvansever vatandaşlar ve hayvan haklarını savunan dernekler ciddi yaptırımları içeren hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istiyor. Ancak bu yasa çıkana birçok dostumuz vahşetlerin kurbanı oldu.

İŞTE CANIMIZI YAKAN HAYVANLARIN KATLEDİLDİĞİ OLAYLARIN BAZILARI

Son olarak Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu.

Ankara Çankaya'da patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulunan 30'un üzerinde köpek, çöp poşetlerinin içerisine konulup atılmış halde ölü bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 8 yavru köpeğin öldürüldüğü ortaya çıkarken bu durum üzerine Kaymakamlık adli ve idari yönden çalışma başlattı.

İstanbul Bahçeşehir’deki bir sitede, eşine saldırdıkları gerekçesiyle Kemal A., 3 yavru kediyi kürekle vurarak öldürdü.

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Bunun gibi sayacağımız birçok örnek bulunurken vatandaşlar TBMM'nin harekete geçerek Hayvan Hakları Yasasının çıkarılmasını ve caydırıcı cezalar verilmesini istiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan hakları yasası çalışmalarına ilişkin olarak," Şu anda hayvan hakları konusunda özellikle Tekirdağ Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız her ikisi de yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Mustafa Yel ve Özlem Hanım bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar" demişti.

AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN: ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 16 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada hayvanseverlerden sabır bekleyerek yasa çalışmalarına ilişkin şunları söylemişti:

"Bizim Meclis'te siyasi partilerin daha evvel yaptığımız araştırma komisyonunda ortak kanaatini alarak büyük hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma. Hakikaten sonuna geldi. Son günlerde kamuoyunda çıkmadı, çıkmayacak gibi tartışmaların olduğunu görüyorum. Bunu buradan açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum. Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Zaten biz Meclis'teki çalışmalarımızı yaptık. Karar vermemiz gereken birkaç başlık kaldı. Bu konuda ben hayvanseverlere az sabır, diyorum"

Kaynak: Bölge Gündem, ajanslar.