Hayvan otlatırken buldu, göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Bekir Başar, hayvan otlatırken bulduğu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı köyünde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Bekir Başar, hayvanlarını otlattığı sırada bölgede rastlanılmayan farklı yapısı ve rengi olan bir taş buldu. Taşın meteor olabileceğini düşünen Başar, taşı evine götürdü. Daha önce bu farklılıkta bir taş görmediğini söyleyen Başar, internet üzerinden taşı araştırmaya başladı. Üzerine mıknatısın da yapıştığı ve yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığındaki taşı bulduğu için heyecanlı olan Başar, taşın yetkililerce incelenmesini istiyor.

Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Başar yaptığı açıklamada, "Köyde hayvan otlatırken diğer taşlardan farklı bir taşın olduğunu gördüm. Taşı elime aldığımda bir hayli ağır olduğunu fark ettim. Eve getirdiğimde taşın mıknatısı tuttuğunu gördüm. Taşı elektronik teraziyle tarttığım zaman 2 kilo 600 gram çıktı. Bu taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)