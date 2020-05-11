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  3. Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pasinler ilçesine bağlı Çöğender mahallesinde Y.T. ve A.Y. arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra aile bireylerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan A.T. olay yerinde hayatını kaybederken, ismi belirlenemeyen biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Jandarma ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA




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