Hayvan otlatma kavgası yüzünden ölen Berfin'in katil zanlısı tutuklandı!
Kızıltepe ilçesinde tartıştığı kişinin evine pompalı tüfekle ateş açıp 15 yaşındaki Berfin Çalgıcı'nın ölümüne sebep olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından ölen kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 17:41
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