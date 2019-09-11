Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)
Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT