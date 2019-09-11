İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT