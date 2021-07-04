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  3. Hayvan otlatmaya çıkmıştı! Cesedine ulaşıldı...

Hayvan otlatmaya çıkmıştı! Cesedine ulaşıldı...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düştüğü iddia edilen 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Hayvan otlatmaya çıkmıştı! Cesedine ulaşıldı...

Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde hayvan otlatmak için evden ayrılan Elif Bucak eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

Saatlerce süren arama sonucu 50 yaşındaki Bucak'ın cansız bedeni Yolaltı mevkisinde kayalıkların altında bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Bölgeye gelen ekipler kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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