Hayvan otlatmaya gittiler, bir daha geri dönmediler! Genç çobanlardan acı haber: baraj gölünde cesetleri bulundu

Elazığ'da 14 ve 17 yaşlarında olan iki çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Henüz çocuk yaştaki çobanların şüpheli ölümü şok etkisi yaratırken yakınları aldıkları acı haberleri adeta yıkıldı.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ

İki genç çoban her gün yaptığı gibi hayvan otlatmaya gitti. Ancak dönmeleri gereken vakitte dönmeyen gençleri aramaya çalışması başlatıldı. Çobanlara ulaşamayan köylüler, başlarına bir şey gelmiş olma ihtimaline karşı durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Elazığ'da çobanlık yapan 2 gencin Keban Baraj Gölü'nde cesetleri bulundu. Şehsuvar köyü yakınlarında hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ile Yusuf Yücer'in (17), giysilerini baraj gölü kıyısında bulan ve gençlerden haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından bölgeye çağrılan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Keban Baraj Gölü'nde Çetinkaya ile Yücer'in cansız bedenlerini buldu. Sudan çıkartılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

KAYNAK: Anadolu ajansı