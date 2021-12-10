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  3. Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

Hayvanları Koruma Kanunu'nda önerilen madde onayladı. Buna göre, Türkiye'deki pet shoplarda hayvan satışı yapılması 7 ay sonra sona erecek.

Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

Özellikle hayvan severlerin, mücadele ettiği en büyük konu olan "doğalarından alıkonulan hayvanların satışı" meselesine, Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte yeniden düzenleme geldi. Açıklanan karara göre, Türkiye'deki pet shoplarda hayvan satışı yapılması 7 ay sonra sona erecek. Böylelikle, hayvanlar artık kendi doğalarında diledikleri gibi yaşayabilecek, esaret kümes parmaklıklarından dışarıyı izlemeyecek.

Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

ESARETE ELVEDA, ÖZGÜRLÜĞE MERHABA

Pet shop işletmecilerine, 7 ay süre verildi. 14 Temmuz'da son hayvanlarını satacak olan işletmecilerin mağdur olmaması adına bundan sonra, hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek. Böylece, hayvanlar artık özgürce zıplayıp, koşabilecek. Dört parmaklık arasında kalmayacak olan hayvanları sahiplenmek isteyenler,  internet üzerinden alım gerçekleştirebilecekler. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek.

Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

Hayvan satışları bitiyor, esaretleri sona eriyor! Pet shoplarda 7 ay sonra hayvan satışı yasaklanacak!

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