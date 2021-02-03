Hayvan sevgisini aşılamak için kendisini sokak köpeklerine ısırtıyor!
Maltepe’de Gökmen Barikan isimli bir kişi, insanlara hayvan sevgisini aşılamak ve insanların sokak hayvanlarıyla olan hatalı iletişimine dikkat çekmek için sokak hayvanlarına kendini ısırtıp bunları kayda alıyor. Farkındalık yaratmak için ilginç bir yönteme başvuran Barikan, sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor.
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03 Şubat 2021 Çarşamba 10:40
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