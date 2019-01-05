Hayvan sevgisini kısa film ile anlatacak

Malatya'da veteriner hekim olarak görev yapan Erkan Doğan, "Hayvan sevgisi ve hayvancılığın önemi" konulu kısa ve orta metraj film çekerek son dönemlerde artan hayvanlara karşı şiddete karşı sosyal bir mesaj vermek istiyor.

Son yıllarda sıkça yaşanan sokak hayvanlarına şiddet haberleri ile birlikte gündeme gelen hayvanlara şiddet konusunda toplumun daha duyarlı olması adına kolları sıvayan Malatyalı Veteriner Erkan Doğan, çekeceği kısa film ile bu konuya dikkat çekmek istiyor. Daha çekilen benzeri filmlerde, hayvanlarda stres, ilk yardım gibi konuların ele alındığını belirten Erkan Doğan, çekecekleri filmde hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve hayvancılığın toplumdaki yeri gibi önemi konularda topluma sosyal mesajlar vereceklerini söyledi. Yaklaşık 1.5 yıldır altyapı ve senaryo çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doğan, proje kapsamında kısa ve orta metraj filmler çekilerek hayvanların doğadaki ve insan ilişkilerindeki önemine vurgu yapmak istediklerini ifade etti. Projenin bir ilk olacağını ve toplum da sosyal sorumluluk bilincinin artacağına inandığını dile getiren Doğan, "İleri toplumlarda hayvan sağlığı ve refahına her zaman önem arz ederler, bu ön plandadır. Daha önceki çektiğimiz beş projede hayvanlarda stres, yaralı hayvanlara ilk yardım, refah konularını kısa filmler şeklinde anlatmıştık. Sosyal ağlardan binlerce kullanıcıya ulaşmıştı, tabi bu da bizi mutlu etti. Devam nitelikte bu sosyal sorumluluk projesi üzerinde de yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Hayvan sevgisi olmadan insan sevgisi olmaz. Yakın zamanda hayvanlara yapılan eziyete, tüm Türkiye'nin tepkisini gördük. İşte bu bağlamda doğaya sevgimizi katarak, hayvan sevgisini, kışın sokak canlarına yardımcı olunması gerekliliğini, çiftlik hayvanlarında refahın önemini anlatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bir çobanın, köylünün güzel yaşam öyküsünü film sanatına katarak işleyeceklerini kaydeden Doğan, "Çalışma sürecinde hayvan severlerden büyük destek aldık, fikir paylaşımında birçok yönetici projeyi beğendi. Umuyoruz ki güzel sonuçlar alırız, devamını da getiririz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA