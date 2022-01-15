Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri Maaşları

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5875_TL'dir. En düşük Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.13

Meslek Adı :

Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvanların sağlığı, beslenmesi, üretilmesi ve cinslerinin iyileştirilmesi alanında çalışan, teknik bilgiye sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışmalarını zootekni alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında yürütmek,

b) Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapmak,

c) Hayvanların beslenmesi, üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

d) Hayvanlar için sağlığa elverişli ahır ve ağılların yapımı ile bunların temizliği için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

e) Hayvanların beslenmesi için hangi otların ne zaman verileceği konusunda üreticiyi bilgilendirmek,

f) Kesime hazır hale gelen hayvanların pazarlanması ile ilgili işleri düzenlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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