Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) görev tanımı nedir, Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) ne iş yapar, Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) Tanımı;

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Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) Maaşları

Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6129.03

Meslek Adı :

Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kürkleri için kürklü hayvan yetiştirmek ve üretmekle ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel) (6124.01)?de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Hayvanların yaşadıkları bölümlerde nem ve uygun ısıyı sağlamak için soba ve diğer teçhizatı kurmak,

c) Kürkleri iyi olan hayvanları seçmek,

d) Hayvanları öldürüp derisini yüzmek,

e) Yüzülen derinin tabaklanmasını yapmak,

f) Postları pazar için paketlemek,

g) Hayvanların ağırlıkları, beslenmeleri ve diğer veriler konusunda kayıtlar tutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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