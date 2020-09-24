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Hayvana işkencenin böylesi! Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılmış

Hakkari'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir şahinin ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlayıp başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takarak doğaya saldı. Elektrik direklerine konan şahin VEDAŞ ekipleri tarafından ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bırakıldı.

Toplumsal şiddetin en zayıf halkası olan hayvanlara işkence bitmek bilmiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan, başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olarak elektrik tellerine konan şahin, vatandaşların ihbarı üzerine gelen VEDAŞ ekiplerii tarafından yakalanarak yüklerinden kurtarıldı.

Yüksekova ilçesi Esendere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklana iple başka bir kuş ölüsü bağlanıp, başına da yine yırtıcı kuşlara özgü maske takılan şahini elektrik tellerinde gören bir kişi, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, görmeden uçtuğu değerlendiren şahini, bulunduğu yerden aldıktan sonra ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

Hayvana işkencenin böylesi! Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılmış

KİMLERİN, NEDEN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kuşa işkence mi yapıldığı, yoksa eğitilirken mi kaçtığının araştırıldığı belirtildi.

Hayvana işkencenin böylesi! Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılmış

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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