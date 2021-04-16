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  3. Hayvana şiddet konusuna dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e 30 günde yürüdü

Hayvana şiddet konusuna dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e 30 günde yürüdü

Sokak hayvanlarına yönelik işkencelere ve hayvan haklarına dikkati çekmek için Mersin'den yola çıkan Semih İğdigül, 30 günde İzmir'e vardı.

Hayvana şiddet konusuna dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e 30 günde yürüdü

İzmir Saat Kulesi önüne gelerek yürüyüşünü tamamlayan İğdigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 gün önce çıktığı yolculukta 1200 kilometrelik mesafenin 900 kilometresini yürüyerek katettiğini söyledi.

Hayvanlara uygulanan şiddete ceza gelmesi için yasal düzenleme talep ettiklerini, bunun için yola çıktığını anlatan İğdigül, "Şiddete ve kötü muamelelere 'Yeter artık' diyerek yola çıktım ve 1 aydır yollardayım. Günde 25-30 kilometre saatlerce ağlaya ağlaya, ayağım patlaya patlaya canlarımız için yürüdüm." dedi.

"YASA İSTİYORUZ"

Hiçbir dernek veya federasyona bağlı olmadığını aktaran İğdigül, "Ben sadece sokaklarda, barınaklarda ölüme terk edilen canlarımız için yürüdüm. Gerekirse sesimin daha iyi duyulması için buradan Ankara'ya kadar gidebilirim. Yasa istiyoruz. Biz artık hayvanlara yapılan şiddete ceza gelsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Hayvana şiddet konusuna dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e 30 günde yürüdü

Hayvana şiddet konusuna dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e 30 günde yürüdü

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