Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!

İllegal yollarla çağrı merkezi kurup vatandaşları arayan ve Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" şeklinde vatandaşlArın bilgilerini zorla ele geçiren çeteye operasyon düzenlendi.

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Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollarla çağrı merkezi kurup vatandaşları arayıp korkutarak bilgilerine ulaşan ve kara para aklayan çeteye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere çeşitli şehirlerde operasyon düzenledi.

İstanbul ve Zonguldak merkezli olmak üzere çağrı merkezi kuran ve vatandaşları arayarak "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" şeklinde telefon aramaları yapan çete üyeleri milyon liralık vurgun yaptılar.

Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemeler ardından operasyonlara başlayan emniyet ekipleri İstanbul ilinde 20, Zonguldak ilinde 1 olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda uçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!

İLLEGAL İŞLER İÇİN HAYVANAT BAHÇESİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 adet geyik, 2 adet yaban koyunu, 2 adet tavus kuşu, 2 adet deve kuşu, 2 adet Alpaka, 1 adet siyah kuğu ile 2 adet cüce keçi bulundu.

Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!

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