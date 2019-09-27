Hayvanat bahçesinde depremi yaşayan hayvanların paniği güvenlik kamerasında

İstanbul'da dün meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar da deprem nedeniyle büyük panik yaşayarak koşuşturdu. Hayvanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe sebep oldu. Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul isimli hayvanat bahçesindeki hayvanlar da deprem paniği yaşadı. Hayvanlar deprem nedeniyle sağa sola koşturarak kaçtılar.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce demir parmaklıklar sallanıyor. Ardında bir at koşuşturmaya başlıyor. Depremi fark eden tavşanlar da yuvalarına doğru koşuyor. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA