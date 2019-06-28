Hayvanat bahçesinde yavru zebra heyecanı

BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en çok ilgi gören bireylerinden zebraların sayısı, yeni yavrularla 18'e ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak karıncayiyen barınağına giden Aktaş, yetkililerden bu hayvanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ana vatanı Güney Amerika olan ve en büyük fare türü olarak bilinen kapibara ile Güney Amerika ile Güneydoğu Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan tapirin barınağına giden Aktaş, tapiri eliyle besledi. Aktaş, ala geyiklerin bulunduğu barınakta ise yeni doğan bir hayvana "Alaca" ismini koydu, ardından zebra ve zürafaların barınaklarını gezdi.

Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne Hollanda'dan getirilen zebraların itinalı bakım ve besleme sonucunda üremeye başladığını belirtti.

2016'dan bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının bu ay itibarıyla 18'e ulaştığını bildiren Aktaş, "Bursa Hayvanat Bahçesi, Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa süre önce karıncayiyen, alageyik, babun, lemur, iguana ve kuğuların da doğum yaptığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"6 bin 500 metrekaresi kapalı, 13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık. Kapalı barınak uygulama projesi Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) tarafından onaylandı. Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuz düşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA