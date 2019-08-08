Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu

Macaristan'ın Nyeregyhaza hayvanat bahçesinde 6 gün önce doğan Rothchild cinsi zürafa yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Zürafanın bir alt türü olan Rothchild zürafası nesil tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında bulunuyor. Vahşi doğada bin 669 Rothchild zürafası olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA