Hayvancılıkta bahar coşkusu

DOĞU'nun Çukurova?sı olarak adlandırılan Iğdır'da, baharla birlikte hayvancılıkta canlanmaya başladı. Yaklaşık 4 ay boyunca ahırda beslenen binlerce küçükbaş havyan Türkiye'nin en yüksek dağı olan, birçok din ve kültürde kutsal olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde taze otla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli mera ve otlak alanların sahip olan Iğdır'da yaklaşık 1.5 milyon küçükbaş hayvan, baharın gelişiyle ahırlardan çıkarılarak çobanlar tarafından otlaklarla buluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığın merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, koyun ve keçilerin otlaklarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 6 ay sürecek olan yayla yolculuğu öncesinde otlaklara çıkarılan küçükbaş hayvanlarla birlikte çobanlarında yoğun mesaisi başladı. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu "mikroklima" iklim şartları itibarıyla "Doğunun Çukurova?sı" olarak bilinen Iğdır'da, kış boşu ahırlarda tutulan hayvanlar, ilkbaharın gelişiyle civardaki otlaklara çıkarıldı. Hayvanlarını çıkaran çobanlar ve hayvan sahipleri, aylarca sürecek mesailerinin başladığını söyledi.

Henüz dağlarda kar bulunması nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde sürülerini otlatan çobanlar, havaların daha da ısınmasıyla yüksek kesimli otlakların yolunu tutacaklarını söyledi. Çoban Mehmet Çakmaz yıllardır bu işi yaptığını ve ilkbahar geldiğinde hayvanları ahırdan çıkardığını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle çobanlık yapamıyorduk. Aldığımız belgeyle, koyunlarımızı dışarıya çıkardık. Havalar ısındıktan sonra yaylalara çıkacağız. Çobanlık çok zevkli ve bir o kadarda zor meslek" diye konuştu.

Hayvancılığın Iğdır'da her geçen gün daha da geliştiğini kaydeden Çakmaz, "Baharla birlikte binlerce küçükbaş hayvan Ağrı Dağı'nın dört bir tarafını kaplıyor. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki merada yayılan hayvanların sütünden yapılan yağın, peynirin tadına doyum olmaz. Kesilen koyun etleri ise doyumsuz bir lezzet verir" dedi

Kaynak: DHA