Hayvanlar az kalsın telef olacaktı! Hayvan ağılında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan'ın Tatlısu köyünde hayvan ağılında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tatlısu köyü sakinlerinden Murat Mavitaşa ait hayvan ağılında yangın çıktı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlar tahliye edilirken vatandaşlarda yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelip köpüklü ve tazyikli su sıkmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında ağılda hasar oluşurken hayvan gübrelerinin olduğu bölüm küle döndü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı