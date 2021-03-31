Hayvanlar için dünyanın ilk koronavirüs aşısı tescil edildi

Artık hayvanlar da koronavirüs aşısı olabilecek. Hayvanlar için geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı onaylandı. Konuyla ilgili Rusya Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı Rosselhoznadzor'dan açıklama geldi. Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiğini açıkladı.

HAYVANLAR ANTİKOR GELİŞTİRDİ

Hayvanlar için geliştirilen 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek ilaç olma özelliği taşıyor. Savenkov, aşının klinik denemelerinin tamamlandığını söyledi. Ekim 2020'de başlayan çalışmalarda köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar denek olarak kullanıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda aşının zararsız olduğu ve hayvanların koronavirüse karşı antikor oluşturduğu tespit edildi. Aşılaması gerçekleştirilen hayvanların bağışıklık sürelerinin en az altı ay olacağı ifade edildi. Hayvanlar için geliştirilen aşının seri üretimine ise Nisan ayında geçileceği açıklandı.