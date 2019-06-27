'Hayvanlar için evinizin önüne bir kap su koyun'

MERKEZİ Adana'da bulunan Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, sokak ve yaban hayvanlarının sıcak yaz günlerini rahat geçirmesi için herkesin evinin önüne bir kap su koymasını istedi.

Sıcak havanın birçok kentte kendini hissettirmeye başladığını belirten Metin Yıldırım, hayvanlarında insanlar gibi güneşten etkilendiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Biz nasıl sıcak havadan olumsuz etkileniyorsak, hayvanlar da aynı şekilde etkileniyor. Evinizin önüne koyacağınız bir kap suyla birçok hayvanın hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.

Sıcak havalarda hayvanlardaki su kaybının sorun olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Belediye, orman müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşların, kent merkezlerinde yaşayan başıboş hayvanların dışında yabani hayvanlar için de daha fazla su yalakları yapmalarını istiyoruz. Hayvanların yaz aylarını biraz olsun rahat geçirmeleri sağlanmalı. Bunun için vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Unutmayınız ki; su her canlı için yaşamdır. Hayvanlar su kaybettiği zaman perişan oluyor. Suluklarına gün içinde mutlaka taze su konulmalı. Hayvanların vücutları terlemez, sadece ayaklarının altından terlerler. Özellikle köpekler balkonda veya otomobil içinde kesinlikle tutulmamalıdır. Çünkü hayvanı bıraktığınız zaman gölge olan balkona daha sonra güneş vurabilir. Hayvanınızı mutlaka güvende olduğunu düşündüğünüz bir alana bırakın."

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DHA