Hayvanları koruma gününde insanlık dışı görüntüler! Çağırdığı köpeği tüfekle vurdu
Sivas'ta bir grup kişi, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde yanlarına çağırdıkları bir köpeği tüfekle vurup yaraladı. O anlar bir kişinin cep telefonu kameralarına yansırken köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında ameliyat edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri ise kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.
Sivas'ın Taşlıdere mevkiinde yaşanan olayda ormanlık alanda yanlarına çağırdıkları köpeği vuran kişilerin o görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Olaydan sonra köpek, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında ameliyata alınırken jandarma ekipleri ise kaçan kişiler için soruşturma başlattı.
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05 Ekim 2020 Pazartesi 14:27
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