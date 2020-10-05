Hayvanları koruma gününde insanlık dışı görüntüler! Çağırdığı köpeği tüfekle vurdu

Sivas'ta bir grup kişi, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde yanlarına çağırdıkları bir köpeği tüfekle vurup yaraladı. O anlar bir kişinin cep telefonu kameralarına yansırken köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında ameliyat edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri ise kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.