Hayvanları otlatırken kaybolan 13 yaşındaki Emirhan toprağa verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve 5'inci günde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hayvanları otlatırken kaybolan 13 yaşındaki Emirhan toprağa verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve 5'inci günde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde 5 Eylül tarihinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrılmış, çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başlamış ve ihbarda bulunmuştu. Bölgede olay gününden itibaren başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından Emirhan Dolak'ın gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler çalışmalara burada yoğunlaşmıştı. Emirhan'ın cansız bedeni, dün sabah saatlerinde gölette su yüzüne çıkmıştı. Durumu fark eden ailenin yetkililere haber vermesi üzerine Emirhan'ın cenazesi kıyıya çıkartılmıştı. Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Emirhan Dolak için Belalan Mahallesi'ndeki Yolağzı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Baba Hasan ve anne Huriye Dolak'ın 3 çocuğundan birisi olan Emirhan, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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