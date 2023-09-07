Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde 3 gün önce hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki Emirhan Dolak'ı arama çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde 3 gün önce hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki Emirhan Dolak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, ilçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde 5 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler olay günü yaptıkları araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede göletin bulunduğunu, gölet kenarında ayak izlerinin olduğunu tespit etti. Emirhan Dolak isimli çocuğun gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler dün akşam saatlerinde bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı.

Olayın ikinci ve üçüncü günüde de Ordu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ekipleri, AFAD, jandarma ile polis ekipleri ve vatandaşlar gölet içerisinde ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan’ı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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