Hayvansal atıklardan ‘biyogaz’ üretti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çiftçi, hayvansal atıklardan kendi imkanlarıyla biyogaz elde etti.

Çarşamba ilçesine bağlı Karabahçe Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki çiftçi Murat Mönün, baktığı 52 büyükbaş hayvandan elde edilen hayvansal atıklardan biyogaz üretme düşüncesini projeye dönüştürdü. Proje için Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ve Çarşamba Ziraat Odasından destek alan Murat Mönün, hazırladığı proje Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmeye hak kazandı.

"Alternatif Enerji Kaynağı oluşturduk"

"Ülkeme Enerji Veriyorum Projesi" çerçevesinde çalışmalara başlayan çiftçi Murat Mönün, elde ettiği biyogaz ile arazisi içerisine kuracağı bin metrekarelik serayı kış şartlarında ısıtacak. Projesi hakkında bilgiler veren Murat Mönün, "2015 yılında DOKAP Projesi kapsamında proje hazırladık. 52 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladık. Daha sonra kendi imkânlarımla Biyogaz elde etmeyi düşündüm. Ciddi bir çalışma sonrası bunu başardım. Bu enerjiyi nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm. Karabahçe Mahallemizi Güzelleştirme ve Yardımlaştırma Derneğimizle birlikte, elde edilen enerjiyi serada kullanmayı kararlaştırdık. Alternatif bir enerji üretimi yapmak amacıyla biz bu yola çıktık. Şuan yaptığımız projemize aralıksız sürdürüyoruz. Gaz silomuzun yapımını tamamladık. Buradan elde edeceğimiz biyogaz ile projenin kapsamını genişleteceğiz. Burada elde edilen gaz ile 80 litre suyu, 10 dakika da 90 dereceye çıkartabiliyoruz" dedi.

Mönün, yaptığı projenin benzerini ve ya aynısını civarda ve bölgede çokça araştırdığını aktararak, "Karadeniz'de kendim bu hususta araştırma yaptım. Araştırdığım kadarıyla bu bölgede bu işi yapan yok. Sadece bu işi yapan bazı belli başlı büyük firmalar var. Ben burada kendi imkanlarımla ürettiğim enerjiyi kendim kullandım. Bizim zaten amacımız vatandaşa örnek bir proje sağlamak. Bu şekilde hayvan gübresinden kendi imkanlarıyla ısı sağlayan bir firma yok. Biz ilk olduk. 10 büyükbaş hayvanı olan kendi ısısını kendi üretsin şeklinde bir projeyi duyurmak, bilinçlere yerleştirmek istiyoruz. Görmek isteyen, yapmayı düşünen vatandaşlara yardımcı olurum. Devletimizin destek vermesi halinde projemizi daha da büyüteceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Proje alanında incelemelerde bulunan Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, "Bu projemize başlangıcımız girişimci Murat Mönün arkadaşımızın bize müracaatıyla başladı. Böyle bir gaz elde ettiğini ve çalışmayı genişletmek istediğini aktardı. Gerçekten güzel bir çalışma yapmış kendi imkânlarıyla. Bizde nasıl destek verebileceğimizi araştırdık. Çarşamba Ovası, Karadeniz Bölgesi içerisinde örtü altı alanı olarak en fazla bir alana sahip bölge. Yani sera üretimimiz ciddi miktarda mevcut. Hayallerimizin arasında yer alan, ülkemizin içinde olması gereken çalışmalardan birisi olan kış döneminde yazlık sebze-meyve isteği üretme isteğimiz vardı. Bu düşünce kapsamında böyle bir projeyle hazırlarsak, nasıl bir destek elde edebilirizi düşündük. Mahallemizde Karabahçe Mahallesi Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneğimizle mevcuttu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün derneklere yapmış olduğu hibeler ve destekler olduğunu öğrenmiştik. Bu aşamadan bir proje hazırlamayı düşündük. Projemiz 153 bin TL civarındaydı. Kabul edildi ancak 75 bin TL civarında bir ödenek bize gönderildi. Bu gönderilen ödenekle çalışmaya başlanıldı. Burada elde edilen ısı enerjisiyle, bu alanda yapılacak olan serada kış ayında yazlık sebze üretebileceğiz" bilgilerini verdi.

Kendine ait arazide biyogaz elde eden Mönün, ısı enerjisini evinde, mutfağında, ısıtmasında kullandığını aktararak, biyogazla elektrik enerjisini de elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA